Ce restaurant prend une décision vivement critiquée en interdisant… les enfants: «Cette décision n’a pas été prise à la légère»

Le 10 février dernier, le restaurant Nettie’s House of Spaghetti situé dans le New Jersey aux États-Unis, publiait sur ses réseaux sociaux une annonce mentionnant que désormais les enfants de moins de 10 ans n’étaient plus autorisés à venir y manger. Directement, ce changement de politique a fait réagir un bon nombre de clients, expliquent nos confrères du Mirror.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère », précise le restaurant. « Nous aimons les enfants. Nous les aimons vraiment, sincèrement mais ces derniers temps, il a été extrêmement difficile de les accueillir ».