Jimmi, adolescent de 15 ans, a disparu ce lundi à Mouscron: «Nous n’avons toujours aucune nouvelle»

Selon son beau-père et sa maman, l’adolescent était à Tournai la veille de sa disparition. « Il avait un rendez-vous à Tournai ce lundi en après-midi, comme tous les lundis. Il s’est rendu à sa réunion comme prévu vers 13h30. Il en est ressorti comme d’habitude pour prendre son bus et rentrer à Mouscron après 15h30 ». Habituellement, Jimmi rentre directement à l’internat, situé à Mouscron. « Théoriquement, il rentre vers 18h à l’internat, mais il ne s’y est jamais rendu ! Ils ont un peu attendu, se disant qu’il avait peut-être un peu de retard ou qu’il avait raté son bus. Vers 19h, ils nous ont appelés pour nous prévenir qu’il n’était pas rentré », poursuit le beau-père.

Pourtant, il semblerait qu’il se soit bien rendu à la gare. « À 16h50, il a été vu à la gare de Tournai. » Depuis, les parents n’ont plus de nouvelles. Vivant cette triste situation pour la première fois, le couple est complètement démuni et ne sait plus quoi faire. La maman comme le beau-père espèrent qu’il donnera rapidemment de ses nouvelles et rentrera à la maison.