Ugo, 2 ans, laissé seul chez lui à Mons, tombe du balcon et est sauvé in extremis par Mustapha, un passant: «Je regrette vraiment», explique le papa

« Léo » et « Téa » sont les heureux parents d’un petit « Ugo » (prénoms d’emprunt). Ils se sont rencontrés au Qatar et sont venus s’installer en Europe, à Mons, où Téa rêve de décrocher un emploi d’agent immobilier. Mais il faut travailler dur pour nourrir la petite famille. Téa démarre à 4h20 de chez elle. Léo prend la relève à son retour, fin de matinée. Il effectue des intérims. Comme ce 14 juillet 2022 : une entreprise agroalimentaire de Seneffe lui demande une course. Il ne sait pas dire non. Ugo est couché dans le lit parental depuis que sa maman est partie. Un peu trop optimiste, Léo pense avoir le temps. Le petit bonhomme se réveillera après le retour de sa maman, pense-t-il.

Mustapha avait dû être emmené à l’hôpital. - DR

Cela a été son erreur. Ugo s’est réveillé. Se retrouvant seul, il a commencé à pleurer tout en cherchant ses parents dans l’appartement.