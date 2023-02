Deux soirées contées pour les amoureux de Florennes

L’amour restera dans l’air jusqu’à ce vendredi 17 février, à la bibliothèque de Florennes. Une soirée « Contes d’amour et de désir » est préparée par les conteurs de la Maison du Conte de Namur, Marie-France Nizet et Jean-Claude Van Assche. La soirée, organisée avec le soutien de la Province de Namur, est réservée aux adultes et adolescents à partir de 14 ans.

Pour les plus petits, une soirée pyjama s’adresse aux enfants de 2 ans et demi à 10 ans. Des histoires sur l’amour et l’amitié y seront contées.