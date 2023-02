Le handiféminisme abordé dans le cadre de la Journée des droits des femmes, à Verviers: «c’est un peu la double peine» (vidéo)

La pression sociale, les inégalités et les violences faites aux femmes sont encore beaucoup trop présentes dans notre société. Pas question donc pour Verviers de louper le coche de la journée des droits des femmes, qui se tient le 8 mars. de videos L’échevinat de l’Égalité des chances et de nombreux partenaires ont donc concocté un programme qui s’étalera sur l’ensemble du mois de mars. Avec des activités de sensibilisation dont l’objectif est de toucher un public encore plus large et montrer qu’aucune femme ne doit être mise à l’écart. Des projections de films, des conférences actives, des spectacles se dérouleront ainsi en région verviétoise.

Handiféminisme et validisme Non seulement il n’est pas tous les jours facile d’être une femme mais il n’est pas moindre lorsqu’on a particularités visibles ou non. C’est pour cette raison que certaines activités, comme la conférence active du 4 mars au Centre culturel de Verviers, porteront sur le handiféminisme et le validisme. « C’est un peu la double voire la triple peine pour elles », commente Mohamed El Hendouz de l’ASBL Handijob’project.

Ce sont des femmes en situation de handicap qui animeront activement cette conférence. Elles désirent prouver que l’inclusion est possible ! Elles témoigneront de leurs expériences professionnelles et de cette problématique qui leur tient à cœur avec le public. Car la conférence est axée sur l’échange, « l’objectif est de laisser la parole au public », explique Maria Rotolo du planning familial Soralia Verviers.

Pour joindre l’utile à l’agréable, le programme comporte aussi son lot de spectacles et projections de films. Le Centre culturel de Verviers proposera ainsi le spectacle de Claude François « Des complexes et vous », le samedi 4 mars en ses murs. « Un moment qui allie réflexion et légèreté », note Alexy Mesrour du Centre culturel. « Claude François s’amuse de tous les complexes et des injonctions qu’on fait aux femmes dans la vie de tous les jours. »