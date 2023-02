Liège et Seraing expriment leur soutien à Olivier Vandecasteele, le Belge emprisonné en Iran

Dans le sillage d’autres initiatives en soutien à Olivier Vandecasteele, les conseils communaux de Liège et Seraing ont voté une motion demandant la libération du Belge, condamné par la justice iranienne pour espionnage à quarante ans de prison et septante-quatre coups de fouet.

Considérant qu’Olivier Vandecasteele est emprisonné en Iran sans motif valable depuis le 24 février 2022, au mépris de ses droits à la défense et dans des conditions inhumaines, les conseils communaux de Liège et Seraing demandent au gouvernement fédéral, à l’ambassadeur de Belgique en Iran et à l’ambassadeur d’Iran en Belgique de mettre en oeuvre toutes les procédures diplomatiques possibles pour le faire libérer en urgence.