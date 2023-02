Le Centre de Culture Scientifique de Couillet vous invite à sa toute nouvelle exposition consacrée à l’or bleu.

Partez à la découverte de l’eau dans tous ses états, parcourez à toute vapeur le cycle naturel de l’eau, des ruisseaux aux nuages, observez la fonte des glaciers et percez le secret des arcs-en-ciel. Expérimentez la poussée d’Archimède et les vases communicants et découvrez le potentiel de l’énergie hydraulique.

Cette exposition fera aussi la lumière sur les aspects les plus sombres de cet « or bleu », indispensable à la vie mais menacé par l’être humain. Naviguez dans les eaux troubles de la pollution et de la surconsommation causées par l’agriculture et l’industrie et mesurez la puissance des tsunamis et des inondations.