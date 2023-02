«Aucun respect pour la famille», «Une honte»: TF1 diffuse le film «Astérix et Obélix» avec Pierre Palmade, les internautes choqués

Ce lundi soir, TF1 proposait le tout premier film Astérix, intitulé « Astérix et Obélix contre César », sorti en 1999. Dans les rôles principaux, on retrouve Gérard Depardieu et Christian Clavier. Celui qui incarne Assurancetourix, le fameux barde du village, n’est autre que Pierre Palmade.

Diffuser ce film, quatre jours après le grave accident causé par l’humoriste, ça ne passe pas auprès de tous. Rappelons que Pierre Palmade, sous l’effet de la cocaïne, a percuté une voiture qui venait dans le sens inverse avec à son bord un homme, un enfant de six ans ainsi qu’une femme enceinte, qui a perdu son bébé suite au choc.