«Je suis persuadé qu’elles le seront toutes les deux»: Le patron de l’Otan évoque une adhésion de la Finlande avant la Suède

« La question principale n’est pas de savoir si les adhésions de la Finlande et de la Suède sont ratifiées ensemble, mais qu’elles soient toutes deux ratifiées dès que possible », a déclaré M. Stoltenberg lors d’une réunion des ministres de la Défense de l’Alliance à Bruxelles.

« Je suis persuadé qu’elles le seront toutes les deux et je travaille dur pour qu’elles soient ratifiées le plus rapidement possible », a-t-il ajouté.