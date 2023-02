L’Eglise orthodoxe éthiopienne dénonce au Cinquantenaire à Bruxelles les ingérences de l’Etat éthiopien

Venus des Pays-Bas et de Belgique, les membres de l’Église orthodoxe d’Éthiopie se sont rassemblés à Bruxelles pour dénoncer une «attaque sur l’Église orthodoxe Tewahedo», une des plus anciennes au monde. «Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed intervient dans les Affaires internes de notre église et essaie de créer de la division entre nos Pères», expliquent les organisateurs.

Les manifestants se sont rassemblés à Bruxelles, à quelques centaines de mètres de l’ambassade d’Éthiopie, car il s’agit de la seule ambassade du pays dans le Benelux.