Gros changement à venir chez Lidl: «Je pense que la jeune génération sera heureuse»

Lors du salon « Greek Week » qui se tenait à Berlin en janvier dernier, la direction des discounters allemands Lidl annonçaient vouloir réduire les quantités de viande dans ses stocks et accueillir plus de produits à base de plantes en échange. Pour le directeur des achats allemand, Christopher Graf, ce changement est une étape cruciale afin d’aller vers une consommation plus durable.

« Je pense que la jeune génération sera heureuse que nous agissions de la sorte », a-t-il déclaré.