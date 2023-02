Philippe Derselle expose ses photos chez Action-Sud à Nismes

Le centre culturel Action-Sud (10 rue Vieille église à Nismes) accueille l’exposition photo de Philippe Derselle, originaire de Nismes et expert du paysage artistique régional. Le vernissage aura lieu ce vendredi 17 février à 18h30. L’exposition sera accessible, gratuitement, du 18 février au 5 mars, du lundi au vendredi de 10h à 16h et les week-ends de 14 à 18h.

« Lors de mes balades, j’aime particulièrement photographier les paysages. La macrophotographie est aussi mon terrain de prédilection et je tourne le plus souvent mon objectif vers les papillons et les insectes, des plus élégants aux plus curieux », annonce le photographe qui dévoilera ses clichés les plus récents et d’autres plus anciens.