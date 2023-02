Un atelier pour apprendre à préparer des Poke Bowl à Couvin

Véritable phénomène un peu partout en Belgique, la vente de Poke Bowl n’est pourtant pas encore très présente dans la région de Couvin. Pourtant, ce vendredi 17 février, il sera possible d’apprendre à le préparer et à l’assaisonner. Un atelier est organisé dans la région. Ce sera l’occasion de savoir comment diversifier les féculents et les protéines, de bien choisir les produits pour leurs qualités nutritionnelles et gustatives, de réaliser une délicieuse sauce qui sublime le Poke Bowl et enfin, de dresser un plat pour qu’il soit beau et appétissant.

À la fin de l’atelier, les participants pourront déguster ensemble ce qu’ils auront préparé. Le tarif est fixé au prix de 40 euros par personnes. Attention, les réservations sont obligatoires. Pou y participer, vous pouvez contacter Ludivine Lobet au 0473/70.13.85 ou à l’adresse ludivine.lobet@hotmail.com.