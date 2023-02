Quand les villas du Touquet dansent avec les stars

On peut être attaché à son rocher et ne pas négliger les plages de sable fin. Pour vous en convaincre, prenez la villa du Château des ramiers au Touquet. « À l’origine, elle appartenait à Francis de Croisset, un dramaturge du début du XXe siècle, explique Jean-Claude Brigeois, auteur d’une étude sur les résidences touquettoises connues1, mais c’est aussi une propriété qui a été habitée par la famille de Monaco. »

De vieux clichés montrent d’ailleurs le prince Rainier, alors âgé de deux ans, et sa famille au polo ou à la fête des fleurs. Nous sommes alors à l’été 1925. Petit rebond dans une actualité plus récente, en 2015, le prince Albert de Monaco inaugure, au Touquet, la promenade des princes de Monaco. « La villa des ramiers est une des plus anciennes du Touquet, précise Loïc Vambre, directeur du pôle patrimoine de la ville2, elle date de la fin du XIXe siècle et elle est superbe. »