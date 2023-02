Bruxelles: douze mois et un an d’emprisonnement pour participation à une escroquerie

Ils avaient mis leurs comptes bancaires à disposition d’escrocs, avant de collecter les sommes détournées. Les deux prévenus ont été condamnés par défaut.

Le premier prévenu, originaire de Zaventem, avait reçu de l’argent provenant de diverses escroqueries sur son compte bancaire et était ensuite allé le récupérer lui-même à la banque. Le suspect était clairement reconnaissable sur les images des caméras de surveillance d’une agence bancaire. Interrogé par la police, l’homme a affirmé qu’une femme lui avait demandé de recevoir de l’argent pour elle et de le lui remettre, mais cette histoire a été jugée invraisemblable, notamment parce que l’homme avait déjà été condamné à dix mois d’emprisonnement pour des infractions similaires. Cette fois, le tribunal lui a infligé une peine de prison d’un an.