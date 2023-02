Les nouveaux tarifs de l’eau à Bruxelles ont été dévoilés: voici combien vous devrez payer en plus jusqu’en 2026

Les tarifs de l’eau augmenteront de 14,5 % en 2023. La hausse sera ensuite de 4,1 % en 2024 et de 2 % en 2025 comme en 2026. Cela représente, pour un ménage moyen de deux personnes, une augmentation de 43 € par an (soit 1,8 €/mois/personne), dont la facture 2023 sera donc de l’ordre de 343 €.

La demande de Vivaqua a été motivée par l’augmentation imprévue de ses coûts suite à l’inflation actuelle (+ 9,7 % en 2022 ; +/- 6 % en 2023). Ces éléments, et dans une moindre mesure, les problèmes de facturation dont Vivaqua souffre actuellement, ont pour conséquence que l’opérateur ne respectait plus les ratios financiers contractuels exigés par la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Dès lors, Brugel souligne la nécessité de mener au plus vite une réflexion en profondeur sur le financement et la structure de coûts de Vivaqua, et de manière plus large sur l’organisation du secteur de l’eau bruxellois.

D’autre part, Brugel a constaté une diminution significative des investissements prévus par Vivaqua en 2023. Ces sous-investissements ne pourraient être que temporaires. S’ils devenaient structurels, Brugel a prévu un mécanisme permettant, le cas échéant, de récupérer une partie de cette augmentation tarifaire afin de les réinvestir dans les investissements futurs. Brugel réaffirme ainsi l’importance qu’elle attache à l’exécution des investissements primordiaux afin de garantir un réseau sûr et de qualité.