L’ASBL «Le Vieil Esneux» lance un appel aux dons pour reconstruire l’abri du passeur d’eau à Lhonneux, détruit par les inondations de juillet 2021

Situé en amont du barrage de Lhonneux et construit au début du XXe siècle, l’ancien abri du passeur d’eau a été détruit pendant les inondations de juillet 2021. Avec le soutien de Qualité-Village-Wallonie, l’ASBL « Le Vieil Esneux Ardenne-Condroz » a décidé de reconstruire à l’identique ce vestige du patrimoine hydraulique.

Reconstruction à l’identique

La reconstruction sera effectuée aura lieu à l’identique et sera réalisée par les bénévoles membres de l’ASBL. Les travaux comprennent la réfection de la maçonnerie, de la charpente, de la couverture, des ouvertures ainsi que la remise en peinture des murs et châssis. Les plans et le cahier des charges établis ont reçu l'approbation de l'AWaP (Agence Wallone du Patrimoine).