Objets cassés ou appareils défectueux? Les bénévoles du Repair Café de Jamiolle vous attendent

Ce jeudi 16 février, le Repair Café de Philippeville se tiendra entre 9h30 et 13h, à la maison de village de Jamiolle, située 5B rue des Barrages. Les réparateurs bénévoles accueilleront les citoyens afin de réparer petits électroménagers et appareils électriques défectueux, outils de jardinage et jouets cassés, couture à refaire, etc.

Pour le bon fonctionnement du Repair Café, le PCS de Philippeville cherche des bénévoles pour l’accueil et en tant qu’électronicien. Renseignements au 071/66.00.81.