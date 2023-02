Helena, la candidate de Koh-Lanta de Braine-l’Alleud: «Le corps est une machine redoutable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La célèbre émission de TF1 Koh-Lanta débarque de nouveau tous les mardis, dès ce 21 février. Pour cette saison du « Feu sacré », l’île des aventuriers sera riche en compatriotes belges. Non pas un, ni deux, mais bien trois candidats issus du Plat Pays. Encore mieux : cette année, on compte un Bruxellois, Emin, et deux Brabançonnes wallonnes, Élodie et Helena. Ce mercredi, partons à la rencontre de cette dernière, une jeune femme surpréparée qui a Koh-Lanta dans la peau.

Gymnastique, triathlon, équitation, boxe thaï… cette kinésithérapeute de 27 ans, spécialisée dans le sport, a ça qui coule dans les veines. Pas une semaine ne passe sans qu’elle s’entraîne. Pas une heure ne passe sans qu’elle y pense. Pour cette sportive, participer à Koh-Lanta était une énorme case à cocher dans sa « to do list ».

Helena, l’aventurière de Braine-l’Alleud. - TF1

« Il y a cinq ans, lorsque j’étais en Martinique et en manque de projets sportifs, j’ai pris mon courage à deux mains », confie Helena. « Dans les sports que je pratiquais, j’ai toujours fait de la compétition et ça me manquait. C’était le bon moment pour avoir un nouveau défi. »