Les skis en bois Gerondal, à Malmedy: entre œuvre d’art et haute technologie

« Le but, c’est de trouver dans les huit essences qu’on utilise, la plus grande proximité géographique pour qu’on puisse aller voir le bois quand il est encore sur pied. On choisit les arbres pour avoir la qualité de bois la plus parfaite pour la réalisation de nos skis », explique le quadragénaire qui se fournit dans les Ardennes belges, en Lorraine française et Eifel allemande. « Pour les skis, il faut le cœur de l’arbre, sans quoi les lattes n’offrent pas suffisamment de résistance. »