Une grande donnerie est programmée, ce mercredi, au Cinex, salle Masson (84, rue Saint-Nicolas à Namur). De 9 à 11h, les lieux regorgeront de vêtements pour enfants et adultes, de linge de maison, des chaussures, etc.

L’accès se fait via la rue du Ponty et est gratuit pour tous. La limite est fixée à un sac par personne. Le temps y sera également limité afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter.