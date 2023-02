Bientôt des boites jaunes pour sauver les seniors à Waremme ? «On travaille sur le projet»

« Elle se place chez les seniors dans des endroits faciles à trouver pour les secouristes et on y trouve des informations utiles sur le patient en cas d’intervention comme les problèmes médicaux ou encore les coordonnées d’une personne de contact. Pourquoi ne pas la proposer à Waremme qui compte 30 % de seniors? », questionne Thierry Bataille.

Le projet est en fait déjà en cours. « On travaille sur cette idée, mais il faut prendre le temps pour que tous les acteurs participent. On va d’ailleurs consulter les médecins, la zone de secours et la zone de police », affirme Aurélie Van Keerberghen, échevine de la santé.