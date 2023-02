Le crossage de Wiers revient dans sa version traditionnelle et dans la bonne humeur

Pour les inscriptions, il suffit de se rendre dans un des stands suivants : le RFC Wiers, chez les Jeunes Pompiers Wiers asbl et au Lanh-Manh de Wiers.

Pour cette édition des retrouvailles, 12 stands tenus par des commerces et des associations vont jalonner le parcours organisé au cœur du village de Wiers (entité de Péruwelz).

La cotisation est fixée à 2 euros par participant. Les bracelets d'inscription seront disponibles le jour du crossage dans les trois points d’inscription. Un formulaire doit être complété par équipe avant le départ. Il sera disponible dans les lieux d'inscription et sur la page FB du crossage de Wiers.

Pour le parking : « Nous invitons les participants à se garer à l’extérieur du parcours soit au foot, dans la première partie de la rue de Gourgues (avant le Spar) ou à l’école », proposent les organisateurs. « Le parking du Spar est strictement interdit (le matin) et réservé à la clientèle l'après-midi ».

Amusement et fair-play

Plusieurs stands proposeront de quoi se restaurer : Au Petit Creux, Le Soleno, le Lanh-Manh, La Malette de Cari et le RFC. Infos et réservation sur leurs pages respectives.

Tout comme lors du crossage d’été, un poste de secours sera également placé sur le parcours (dans les locaux du Lanh-Manh) afin de garantir la sécurité des crosseurs. Trois défibrillateurs sont disponibles au RFC, au Spar et au Lanh Manh.

Un règlement de circulation a été établi avec la Police et l'Administration communale. Il sera également disponible sur la page FB. Le circuit sera balisé par des agents de prévention et des signaleurs.

« Les mots d'ordre de cette après-midi sont : amusement, fair-play et respect de tous (crosseurs, riverains, signaleurs, force de l'ordre, ... et matériel !) », expliquent les organisateurs. « Et venez costumé, c'est mieux ! »