Le centre de formation Epicuris au LEC de Libramont pour 6 mois: il ambitionne de former 120 personnes

On manque de boulangers en Belgique. De bouchers, de commis de cuisine et de pâtissiers aussi. Le constat est encore plus criant en province du Luxembourg. « C’est une province où le tourisme, et donc l’Horéca, est fort développé par rapport à la population », constate-t-on au sein du Forem. Lire aussi L’AFSCA a fait une mauvaise découverte chez Aldi après des contrôles dans des magasins alimentés par la centrale de Vaux-sur-Sûre: «Rien ne prouve que les produits étaient déjà contaminés» Raison pour laquelle le centre de compétence Epicuris a choisi le LEC de Libramont pour installer ses 3.000m² d’ateliers éphémères ces prochains mois. Quelque 120 candidats pourront s’y former à ces métiers de bouche en pénurie et/ou en tension. Ils sont une quarantaine à participer à la première session qui s’est ouverte le 30 janvier dernier. Olivia Leclercq, Gedinnoise de 19 ans, en fait partie. « J’ai toujours été passionnée par la pâtisserie. J’aimerais d’ailleurs en faire mon métier », explique-t-elle. « J’ai d’abord voulu m’inscrire à l’IFAPME, mais ce qui m’a bloquée, c’étaient les trajets en train. Finalement, je prends quand même le train pour venir ici. L’avantage, c’est qu’au lieu de durer trois ans, la formation ne dure que quelques mois, sachant qu’elle comprend aussi des stages en entreprise. » Dans l’atelier voisin, c’est au métier de préparateur-vendeur en boucherie que se forment les candidats. « À la base, j’étais ouvrier polyvalent dans un camping. Mais j’ai voulu changer de direction. Mon ex était préparatrice-vendeuse en boucherie. Comme j’aime bien la viande, je me suis dit : « pourquoi pas ? », explique Steve Malhage, de Florenville.

Des métiers très exigeants Plusieurs formateurs sont là pour transmettre leur savoir-faire dans des délais relativement courts. « L’objectif est que les participants à la formation soient bons le plus vite possible, mais aussi qu’ils prennent plaisir au travail », explique Charly Son, formateur en boucherie chez Epicuris. « On leur apprend à démonter les grosses pièces de viande, à faire les préparations, mais aussi à lire les étiquettes de traçabilité, à comprendre les recettes… Il y a 50 ans, il suffisait d’être un bon boucher pour travailler. Aujourd’hui, même si tu es le meilleur boucher du monde, il faut commencer par respecter les normes de l’AFSCA. Et le meilleur moyen pour respecter ces normes, c’est encore d’y adhérer. Ce sont également des métiers très exigeants qui demandent de travailler dans le froid. À la sortie de leur formation, les participants auront un boulot. Maintenant, il faut aussi se bouger pour aller chercher du travail. »

Tous au travail ! Pour le ministre wallon Willy Borsus, le message à faire passer est on ne peut plus clair : « Tout le monde au travail, ou en formation ! » a-t-il insisté à l’occasion de sa visite sur les installations d’Epicuris. L’occasion pour lui de rappeler les chiffres du marché du travail wallon en 2023 : 203.000 demandeurs d’emploi, dont la moitié au chômage depuis deux ans et plus. « Mais aussi 141 métiers sous tension ou en pénurie. Tels sont les ingrédients du défi que nous avons devant nous au Gouvernement wallon, et que les centres de compétences ont fait le choix de relever à bras-le-corps », souligne-t-il. « Non seulement il y a du boulot, mais il y en aura encore plus demain. Le constat derrière l’initiative d’Epicuris, c’est que la distance constitue parfois un obstacle. Alors le fait de venir au plus proche des gens c’est un élément de séduction, une manière d’amener plus de monde vers la préqualification en termes de compétences. »