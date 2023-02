Impacté par la crise, le budget 2023 de Pecq n’est pas du goût de l’opposition

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Échevin des Finances, Jonathan Ghilbert s’est livré au périlleux exercice de la présentation du budget pecquois, lundi, lors du conseil communal. Malgré des excuses pour le retard (la commune a eu recours au concept du « 12e provisoire ») et une présentation didactique, les chiffres exposés n’ont satisfait personne dans les rangs de l’opposition, avec des abstentions en ce qui concerne l’ordinaire, et un « non » cinglant pour l’extraordinaire au moment des votes.