Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il aura fallu patienter un peu plus de six mois pour obtenir les aveux de l’ingénieur son de la RTBF, Pierre Devalet, 50 ans, qui a – pour rappel – commandité l’assassinat de son ex-compagne, Magali, 46 ans, et de sa belle-fille, Coline, 17 ans, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 mars 2022, à Crainhem.

Celui qui clamait depuis le départ son innocence a finalement décidé de changer de stratégie de défense en faisant une déclaration « spontanée » le jeudi 20 octobre 2022 ; selon ses dires, pour soulager sa conscience et retrouver une paix intérieure parce qu’il ne dormirait plus depuis la nuit de son double féminicide commandité !