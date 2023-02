Villers-la-Ville: début de saison réussi pour le jeune Hugo Duquaine en golf, il vient de remporter sa première compétition internationale

Démarrant des black tees, le parcours est très long : 6.775m. Chaque trou est un casse-tête stratégique, exigeant tactique et réflexion. « Mon jeu était bien en place. J’ai particulièrement bien putté lors des 2 premiers tours. J’ai notamment fait 7 birdies au premier tour, ce qui aide à rentrer une belle carte au recording » nous confie Hugo, ravi de ce début de saison. « Au dernier tour, les 2 joueurs avec lesquels je partageais la dernière partie ont immédiatement joué à haut niveau, rentrant un maximum de putts longs et de coups même depuis l’extérieur du green. Mes putts rentraient moins bien que les 2 premiers jours, mais je n’ai pas cédé à la panique du tout. J’avais confiance en mon jeu. Mes mises en jeu et mes approches étaient bonnes. J’ai notamment planté 2 drapeaux à quelques centimètres au 13 et au 15, et cela m’a permis de reprendre le large au score et de terminer la compétition sans stress ».

Le prochain objectif d’Hugo sera… scolaire. Suivant actuellement les cours de la CAP INTERNATIONAL SCHOOL à Wavre, il prépare les examens du jury du second degré, dont les premières échéances sont prévues fin de ce mois. « Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps en ce début de saison. Je me sens prêt à affronter mes examens qui arrivent bientôt grâce au soutien de ma nouvelle école… et j’espère réussir une belle saison derrière, en continuant à progresser et à améliorer mon jeu ».

Cette brillante victoire va également lui permettre de faire un bond au World Amateur Golf Ranking (WAGR) où il se rapproche petit à petit du top 1.000 mondial.