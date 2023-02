Coronavirus: «la politique dans le monde a entravé la progression de l’enquête», l’OMS annonce interrompre son enquête sur les origines du virus

L’équipe de recherche a publié en 2021 la première phase de l’enquête sur l’origine du coronavirus. Elle a présenté quatre scénarios possibles. La plus plausible est que le virus s’est propagé des chauves-souris aux humains, avec peut-être un autre animal entre les deux. La deuxième phase de l’enquête a consisté à déterminer ce qui s’est passé exactement. Deux ans plus tard, cependant, l’OMS a abandonné ce plan.

Koopmans constate que les choses ont mal tourné de plusieurs côtés. « On peut dire que la Chine aurait dû être plus transparente, mais l’OMS ne l’a pas toujours joué finement non plus. » La recherche a besoin d’une base de confiance, affirme le virologue. « Alors ça ne marche pas s’il y a des mutuelles accusations en plus de ça. » Elle avait remarqué depuis longtemps que les recherches sur l’origine du virus étaient contrariées. « Avec le premier rapport, les critiques fusaient déjà sur ce qui allait manquer, alors que personne n’avait encore vu le rapport », dit-elle.