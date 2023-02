Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quand on parle de Qatar, les passions se déchaînent. Très vite le spectre de la corruption refait surface. Alors quand on apprend que Malik Ben Achour, le député verviétois, défenseur de l’organisation avant pendant et après celle-ci (mais davantage sur un plan sportif), s’est rendu au Qatar en 2019 comme l’évoque le Soir, certains se posent de questions. Dans le petit monde verviétois, on constate par ailleurs que Malik Ben Achour a été invité par la société Besix sur place. Besix, c’est aussi le nom de la société qui s’est occupé un certain temps du parking à Verviers. Le socialiste gérait cette compétence lorsqu’il était échevin. Alors, qu’en est-il vraiment ?