La vétérinaire et deux clientes menacées à l’arme à feu, colsonnées et enfermées à Marcinelle, les braqueurs repartent avec une voiture: «Malgré tout, nous avons eu de la chance de ne pas avoir été blessées»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Assiste-t-on à une recrudescence de braquages dans les cabinets de médecins vétérinaires et de médecins généralistes en région carolo ? On est en tout cas en droit de le penser, au vu de ces dernières semaines. Le dernier fait en date, c’est à Marcinelle qu’il s’est produit, vendredi dernier en soirée au cabinet vétérinaire du Dr Nathalie Chaudron. Là, les braqueurs ont menacé, attaché et enfermé le vétérinaire ainsi que deux clientes. On parle même de homejacking puisque les trois auteurs sont repartis avec la voiture du médecin. Les trois victimes ont accepté de nous raconter ce braquage qui n’a duré qu’une quinzaine de minutes mais qui reste, on l’imagine, traumatisant.