Peugeot mais aussi Citroën et BMW… les vols de voitures «Keyless» se multiplient en Basse-Meuse depuis le début de l’année: «Nous avons déjà eu six vols de ce type»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis l’an dernier, un nouveau type de vol de voiture est apparu en région liégeoise : le vol « Keyless » ou « Mouse Jacking ».

Il s’agit d’un vol du véhicule sans effraction. Les voitures volées sont récentes et équipées de la fonction de démarrage sans clé. Et pour parvenir à en prendre le contrôle, les voleurs se sont adaptés aux nouvelles technologies.

Ils profitent généralement du fait que la clé du véhicule se trouve à proximité de la porte d’entrée pour trouver son signal et l’amplifier. Il fait alors croire à la voiture que la clé est juste à côté pour y pénétrer. Il parvient ensuite à la faire démarrer via la prise OBD et un boîtier de programmation.