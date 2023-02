Un nouveau véhicule à Braives pour le déplacement des agents communaux

La commune de Braives vient d’établir une convention de partenariat avec la société Idea GmbH pour la mise en place d’un concept social et local, visant à mettre à disposition un véhicule cinq places pour une durée de quatre ans. Celui-ci servira aux nombreux déplacements des agents communaux.

Pour ce faire, le but est d’obtenir un groupe de partenaires locaux et diversifiés qui, en étant investis dans ce projet, auront la possibilité d’augmenter la visibilité de leur entreprise sur un véhicule qui sillonnera les routes de la région et donnera une bonne image de leur implication régionale.