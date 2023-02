Une nouvelle maison Croix-Rouge ouvre à Nessonvaux

Jeudi 16 février sera inaugurée la nouvelle implantation permanente de la Croix-Rouge à Nessonvaux. La Maison Croix-Rouge de Olne-Sprimont-Trooz, dont le local a été particulièrement touché par la catastrophe de juillet 2021, s’installe donc dans de tout nouveaux locaux rénovés dans une ancienne agence de banque/assurance. Cette nouvelle structure se trouvera au numéro 9 de la rue du Général de Gaule à Nessonvaux.

La Croix-Rouge a prouvé, depuis les inondations qui ont touché la vallée de la Vesdre, que sa présence était nécessaire dans la région. « Au plus fort des inondations survenues durant l’été 2021, trois points d’accueil ont été ouverts dans la commune de Trooz, ainsi que deux points de distribution alimentaire, indique La Croix-Rouge. Sept jours sur sept, durant plusieurs mois, ces lieux, postes avancés de la Croix-Rouge au plus près des sinistrés, ont proposé divers événements festifs, des animations et surtout des distributions de repas. Les points d’accueil ont témoigné de leur nécessité comme lieux d’écoute et de soutien social, comme des endroits chaleureux, conviviaux, d’accueil inconditionnel où l’on peut se poser et se réchauffer. »