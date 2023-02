La CSC a montré son amour pour l’index à Verviers

Durant cette journée, des tracts d’informations et des petits chocolats ont été distribués aux passants. Les représentants CSC ont également invité les citoyens à déclarer leur amour à l’index en posant, pour une photo, dans un décor en forme de cœur.

Une pensionnée ajoute : « Tout a tellement augmenté ces derniers temps qu’il devient difficile de remplir son caddie et de se chauffer. Heureusement que nos pensions bénéficient de l’indexation, cela permet d’un peu compenser. Vous avez bien raison de vous mobiliser pour le maintien de cet index. Je suis de tout cœur avec vous ! ».

Cette action a été très bien accueillie par les passants : « Heureusement qu’il y a l’index, sans cela mon salaire, qui est un petit salaire, n’évoluerait pas ! Et avec la crise, cette adaptation, même si elle n’est pas énorme, elle aide quand on fait ses courses », confie un magasinier.

Cette opération « Saint-ValentIndexation » s’inscrit dans le plan d’action pouvoir d’achat de la CSC. Ces derniers mois, l’indexation automatique des salaires fait à nouveau l’objet de nombreuses attaques des employeurs qui souhaiteraient réformer le système. La CSC veut rappeler à chacun et chacune que ce mécanisme offre la meilleure protection en temps de crise. Cet instrument assure l’adaptation automatique des salaires, des pensions et des allocations sociales en fonction de la hausse des prix. Le pouvoir d’achat des citoyens est ainsi largement préservé. Pour la CSC, il est hors de question d’accepter qu’un système qui a fait ses preuves, et qui est d’ailleurs envié par de nombreux pays, soit détricoté parce qu’il est temporairement mis sous pression.