Brexit : les négociateurs de Bruxelles et de Londres sont proches d’un accord sur l’Irlande du Nord

Le Premier ministre Rishi Sunak pourrait annoncer dès la semaine prochaine de nouveaux accords au sujet des échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, au cœur du «protocole nord-irlandais» qui pourrit la vie politique dans le nord de l’île.

Le Financial Times évoque un avancement sur l’idée de voies «vertes» et «rouges», pour distinguer les biens britanniques qui restent en Irlande du Nord et ceux qui sont destinés au marché européen. Le point de discussion central reste cependant le rôle dévolu à la Cour de Justice de l’UE.