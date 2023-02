Vous avez entre 17 et 30 ans: Skeyes, le gestionnaire du trafic aérien en Belgique, recrute des contrôleurs aériens et les femmes sont les bienvenues!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Durabilité oblige, le monde aérien est en pleine mutation. Pour épouser ce virage, Skeyes recherche des contrôleurs aériens. La campagne bat aujourd’hui son plein.

« Depuis 2015, nous avons déjà recruté 212 personnes : 81 d’entre elles exercent aujourd’hui le métier de contrôleur aérien et 55 sont toujours en cours de formation », explique Peggy Devestel, directrice opérationnelle de Skeyes. Si l’on zoome à l’échelle de la Wallonie, 18 de ces recrues – 10 à l’aéroport de Liège et 8 pour Charleroi – sont aujourd’hui confirmées et 16 sont en passe de l’être.

Le ministre Adrien Dolimont venu soutenir la campagne de recrutement. - DR Samira officie depuis 23 ans chez Skeyes. - DR

Le métier est aussi ouvert aux femmes : 11 femmes ont rejoint le rang des contrôleurs aériens depuis 2015. Samira avait à peine plus de 20 ans, quand elle a commencé à travailler à la tour de contrôle de Charleroi. C’était il y a 23 ans déjà. « Je ne l’ai jamais regretté. Pas même une seconde ! J’ai parfois eu des moments un peu plus durs. Mais ce qui ne tue pas, rend plus fort… ». Tout cela pour vous dire que le métier, tout comme cette campagne de recrutement s’adressent aussi aux filles.