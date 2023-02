Un premier train test est passé ce mardi matin à Quaregnon, Baudour et Ghlin

« Aujourd’hui, la zone d’activité économique de Ghlin-Baudour compte 60 entreprises avec 4.000 travailleurs. Grâce au réseau ferroviaire, la plateforme bénéficiera de 3 modes de transports pour les marchandises importées et exportées : l’eau, le rail et la route », justifie l’IDEA, en charge du projet. « La remise en service de la ligne 242 permettra très concrètement de transporter plus de fret via le rail et donc de réduire le nombre de camions sur nos routes. »