Meurtre d’Anita Lekeu à Wanze: son fils s’exprime aux Assises, «un second procès, c’est comme la tuer à nouveau»

Les proches d’Anita Lekeu ont évoqué le souvenir de leur proche mardi après-midi. Le fils d’Anita Lekeu, qui a découvert le corps de sa mère, a pris la parole en premier. « La voisine m’a appelé ce jour-là pour me dire que le garage était ouvert mais que la voiture ne s’y trouvait pas. Quand je suis entré dans la maison, la télévision avait disparu. Maman était à côté du lit au sol, un linge sur le visage. J’ai touché sa jambe et me suis rendu compte qu’elle était décédée ».

Faute professionnelle

Il évoque le souvenir de sa mère: « J’ai eu une enfance heureuse, elle se privait pour que je puisse avoir ce qui me faisait plaisir. Avant sa mort, j’y passais encore trois fois par semaine, elle me préparait toujours mon sac de foot à 43 ans. Elle tentait toujours à apaiser les conflits et était active dans la vie locale et associative. Ses petits-enfants, c’était tout pour elle ».