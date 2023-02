Marc Tarabella en prison: «Il règne une ambiance lourde à l’administration communale d’Anthisnes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il règne une ambiance particulière à Anthisnes. Depuis maintenant plusieurs semaines, les habitants d’Anthisnes ont appris que le maïeur avait été soupçonné puis depuis quelques jours inculpé et emprisonné à Saint-Gilles dans ce que l’on qualifie le Qatargate.

L’eurodéputé et bourgmestre d’Anthisnes Marc Tarabella a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de corruption publique, blanchiment et appartenance à une organisation criminelle dans l’enquête sur des soupçons d’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions du Parlement européen. Trois autres personnes dont l’eurodéputée grecque Eva Kaili sont déjà incarcérées dans ce dossier.