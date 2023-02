Une journée remplie d’émotion à Mouscron grâce aux «Facteurs d’Amour»: «On a beau savoir qu’il faut dire aux gens qu’on les aime quand ils sont là, on le fait trop peu!»

Un peu partout, il y avait de l’amour dans l’air ce mardi 14 février. Peut-être encore plus à Mouscron, où l’on pouvait croiser, un peu partout dans l’entité, des Facteurs d’Amour ! Bien installés dans leur poste sentimentale au nouveau Passage des Facteurs d’Amours depuis quelques jours, les receveuses et écrivains s’attelaient à réceptionner et rédiger les messages d’amour à délivrer.

« C’est un principe tout simple mais toujours chargé d’émotion », souligne Jean-Marc Hommé, « Grand Facteur ». « On a beau se dire qu’il faut dire aux gens qu’on les aime quand ils sont là, on le fait trop peu ! Et puis, on constate aussi que dire qu’on aime quelqu’un, ce n’est pas si évident… On ne trouve plus les mots, on ne sait pas quoi dire… Les écrivains ont donc un rôle très important. »