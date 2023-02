A Givry, une voiture finit sa course dans la Trouille et déclenche l’hilarité sur les réseaux sociaux

Découverte insolite pour les habitants de Givry ce dimanche. Une voiture a fini sa course dans la Trouille à la rue Chaude. Sur les réseaux sociaux, évidemment, les riverains s’amusent de voir ce véhicule à une place qui n’est clairement pas la sienne. « Les truites sont énormes cette année », peut-on y lire, ou encore : « Un nouveau car wash à Givry ? »

Rassurez-vous, la police confirme qu’il n’y a pas eu de blessé et la voiture a été évacuée depuis. Néanmoins, ce n’est pas la première voiture à barboter dans la Trouille. En décembre 2021, déjà, un véhicule avait fini en bas. Son GPS l’avait emmené dans un cul-de-sac. En faisant demi-tour, l’automobiliste était tombée en marche arrière, passant de l’horizontale à la verticale. Heureusement, elle non plus n’était pas blessée.