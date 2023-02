Milan Boucher explore et filme les rames de la planète

Milan Boucher est accro au rail ! On vous rassure tout de suite : il n’y a rien d’illégal là-dedans. Le jeune homme de 22 ans, qui a grandi entre le Montreuillois et Arras, vadrouille depuis sa majorité à la découverte des métros, des trams, des trains et de tous les autres transports ferroviaires publics de la planète. de videos En 2022, il a exploré la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Vietnam, Singapour… Douze pays et trente-trois trams et métros. « C’était ma plus grosse année de voyage », indique le passionné, qui ne se contente pas d’admirer les paysages, installé sur les banquettes. Il filme toutes les rames qu’il croise.

Outre le tournage, il faut compter une journée de montage par vidéo, explique Milan Boucher. Photo Matthieu Botte - VDNPQR

Milan Boucher partage ensuite ses vidéos sur une chaîne YouTube* au succès grandissant. Cette dernière totalise à ce jour plus de 13 800 abonnés et 6,1 millions de visionnages, dont plus d’un million pour la seule vidéo du métro de Hong-Kong.

« Quand j’ai eu plus de mille abonnés et une centaine de milliers de vues, j’ai commencé à me professionnaliser, raconte l’autodidacte arrageois, parti vivre et travailler en Pologne. Maintenant, je voyage presque exclusivement pour la vidéo. » « Il est débrouillard » Comme pour un tournage classique, cela demande une organisation sans faille. « Je serais frustré de partir quelque part, sans réussir à filmer tout ce que je veux. » C’est-à-dire toutes les lignes d’une même ville, avec leurs caractéristiques. « Je prépare tout en amont. Je fais des recherches, je regarde les stations sur Internet… Je veux que le rendu soit le meilleur possible. » Son père n’est pas surpris par ses qualités organisationnelles. « Il est débrouillard. Déjà enfant, à Paris et à Londres, il aimait parcourir les lignes de métro et nous guider. » Milan Boucher a commencé par collectionner les plans et les tickets de métros, avant de filmer ses premières séquences à la volée. Métro de cœur A-t-il un métro préféré ? « C’est compliqué d’en choisir un seul, répond-il. Ils ont tous leurs particularités, c’est justement ce qui est intéressant. » Mais en cherchant… « Celui de Kiev, en Ukraine, m’a marqué. J’y étais deux ou trois mois avant le début de la guerre. » Quand le métro ne servait pas encore d’abri aux bombardements. « Le métro est unique, avec de grandes stations en marbre. Il est mal entretenu, mais il a son charme. » Milan prend la pose dans un métro malaisien. L’objectif de Milan Boucher : voir tous les métros du monde (ou presque, certains pays étant difficilement accessibles). Il en est à 49, « sur un peu moins de deux cents ». Des expériences uniques L’Arrageois a déjà tout un tas d’anecdotes et d’expériences dans ses bagages. Hors métros, il a découvert la Death Railway (ou le chemin de fer de la mort) dont le nom n’a vraiment rien de rassurant ; ou encore le touristique Maeklong Railway Market qui frôle les étals de fruits en Thaïlande. En Thaïlande. Photo repro « La Voix » Il a aussi traversé la Pologne d’est en ouest, depuis la frontière avec l’Ukraine (son pays de cœur) où les réfugiés commençaient à arriver massivement. Des moments forts pour Milan Boucher qui a plusieurs amis ukrainiens. Le métro de Kiev, avant qu’il ne serve d’abris antiaériens. Le jeune homme se fixe comme objectif à court terme de finir les métros de l’Union européenne (Athènes, Sofia, Bucarest…) Il aimerait aussi filmer les transports japonais. « Il y a eu un mauvais timing. Les frontières étaient encore fermées il y a peu avec le Covid. »