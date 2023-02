Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous vous parlions hier dans nos colonnes de la situation de NMLK. Le député wallon et conseiller louviérois Michele Di Mattia (PS) s’inquiète pour l’emploi et l’avenir de l’entreprise de laminage. NLMK La Louvière appartient à NLMK Belgium holding SA (NBH) dont est actionnaire le groupe NLMK à 49 %, Wallonie Entreprendre à 49 % et deux sociétés filiales de NBH pour le solde.