La Ville de Visé pourrait disposer de huit nouvelles bornes de rechargement pour véhicules électriques

« Il y a eu un affaissement d’égout il y a un peu plus d’un an. Nous avions pensé à installer deux bassins d’orage mais le coût était trop prohibitif (4 millions d’euros). Nous avons donc trouvé une autre solution avec l’AIDE. Nous avons installé provisoirement un groupe électrogène avec une pompe qui emmène les eaux vers un autre réseau d’égouttage. La SPGE va réaliser les travaux de ce nouvel égouttage rue Voie Mélard en forte pente de Cheratte-Haut à Cheratte-Bas en passant par un sous-bois et sous la ligne de chemin de fer. C’est ce qui explique le montant important des travaux », indique l’échevin Francis Theunissen. « Et ces travaux devraient résoudre aussi les problèmes de quelques caves inondées dans la cité Plein Air à Cheratte-Haut en cas de fortes pluies », conclut-il.