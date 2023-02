La Région wallonne a accordé le permis pour la nouvelle gare de Visé

Pour rappel, la SNCB a obtenu le permis d’urbanisme en juillet dernier. « Le projet de la gare de Visé comprend la construction d’un nouveau bâtiment voyageurs, la création d’une passerelle pour accéder aux quais, la construction et l’équipement d’un nouveau quai, l’aménagement des abords et la création d’un parking vélos », rappelle Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.

« Ce dossier est en cours d’adjudication de travaux. Les travaux de construction du bâtiment voyageurs devraient débuter dans le courant du second semestre de cette année et la passerelle couverte avec des escaliers et trois ascenseurs en 2024. Entre-temps, il y aura les travaux de modernisation du quai nº2 et la préparation des aménagements provisoires », précise Marianne Hiernaux.