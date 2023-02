Boucle du Hainaut: «Ce n’est pas parce que l’on est membre d’un parti que l’on doit tout accepter», explique la bourgmestre de Frasnes après la réunion des 3 bourgmestres MR avec Georges-Louis Bouchez

Le jeudi 2 février, le ministre de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus s’est prononcé en faveur de la révision du plan de secteur demandée par Elia dans le dossier de la Boucle du Hainaut sans prendre en compte les 22.000 signatures collectées par l’asbl REVOLHT, qui dénonce ce projet pas adapté selon eux. Dans les 14 communes concernées par le tracé, tous les bourgmestres et conseils communaux ont marqué leur opposition. Mardi dernier, les trois bourgmestres MR des Collines, Jean-Pierre Bourdeaud’Huy (Mont-de-l’Enclus), Michaël Busine (Celles) et Carine de Saint-Martin (Frasnes-lez-Anvaing) ont annoncé vouloir batailler jusqu’au bout dans ce dossier. Ils ne sont pas sur la même longueur d’onde que leur collègue libéral Willy Borsus.

Forcément, la réaction du président du MR, Georges-Louis Bouchez n’avait pas tardé. Mercredi dernier, il avait convoqué les trois bourgmestres libéraux des Collines à Bruxelles, mais la réunion a finalement été décalée à vendredi soir. Et cela s’est déroulé de manière constructive comme l’explique Carine de Saint-Martin : « Il a avancé les arguments qui ont fait pencher la balance dans le dossier. Cette décision n’a pas été prise que suite au vote du MR mais de l’ensemble du gouvernement, donc le MR, Ecolo et le PS. Il nous a également dit que ça ne lui avait pas plu que l’on dise qu’il ne s’agissait que d’une décision du ministre Borsus mais malgré cela, il a écouté nos arguments et nous a promis de refaire une réunion plus tard avec des experts pour tenter de trouver des solutions. Nous espérons que ce ne seront pas des paroles en l’air et qu’il tiendra ses promesses parce que nous n’allons pas lâcher l’affaire ».