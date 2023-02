Haut comme trois oranges, Eliott fait le gille pour la 1re fois à Binche: un livre tendre, idéal pour initier les enfants au carnaval

L’une est professeur de français. L’autre, d’infographie. Elles bossent ensemble à l’Institut Plus Oultre de Binche. Mamy d’un petit Eliott âgé de 3 ans, Sabine mûrissait son idée depuis des mois : « j’avais envie de faire (re)découvrir le carnaval de Binche à travers les yeux d’un bambin auquel tous les enfants peuvent s’identifier. Retrouver cette capacité d’émerveillement, sans être « gaga » pour autant. Ma collègue et amie Nadia a un talent fou. À deux, nous avons imaginé l’histoire de ce petit garçon en le suivant pas à pas, au fil des trois Jours gras ».

Sabine a également mis en scène la chienne de la famille. Une femelle labrador recueillie auprès de la SPA il y a 5 ans et baptisée Sansa. « Quand nous sommes de sortie avec mon mari Patrick, elle nous accompagne tout le temps. Du coup, elle est très connue à Binche. C’était amusant de l’intégrer dans l’histoire, avec son collier façon apertintaille à grelot ».

Sabine et Nadia fêtent la sortie de leur bébé livre au Ruffus, évidemment! - DR

Des livres pour enfants dédiés au carnaval, il y en a déjà eu beaucoup. Celui-ci s’inscrit dans la modernité grâce à son graphisme, mais aussi parce qu’il rassemble tous les acteurs du carnaval ainsi que les sociétés du Lundi gras dont certaines sont nées récemment.

En compagnie d'une Ladies - DR

Comme les Ladies, qui ont fait leur apparition l’année du retour des Marins. Eliott est aussi croqué aux côtés des Chics Types, des Marvellouses, des Sales Djones… « Le lundi est le jour des enfants et nous voulions lui laisser autant de place que le dimanche et le mardi ».

Eliott, bientôt au Doudou ?

Eliott reste un petit garçon haut comme trois oranges et c’est de son lit qu’il entend le feu d’artifice. Se mettre dans la peau d’un tout-petit : Sabine et Nadia y sont parvenues avec beaucoup de tendresse et de justesse.

C’est la maison Empein qui s’est occupée de la publication en 200 exemplaires. On peut actuellement trouver ce livre de 32 pages au prix de 16 €, auprès de l’Office du Tourisme et du Musée International du Carnaval et du Masque de Binche. À peine sorties, les aventures d’Eliott au carnaval de Binche suscitent déjà un bel engouement sur les réseaux sociaux.

Eliott et sa pote le Pierrot. - D.R.

À tel point que Sabine imagine déjà une suite avec un Eliott partant à la découverte des autres folklores wallons, mais en observateur, cette fois. « Je suis une passionnée du Doudou. Ce serait un chouette sujet pour un second tome. Et puis, pourquoi pas, la Marche de la Saint-Roch de Thuin ? »