Mauvaise surprise pour Nelly à Berloz: sa BMW volée devant chez elle par mouse jacking, «elle était chargée pour partir en vacances» (vidéo)

5h08 du matin ce lundi. La caméra de sécurité de Nelly, habitante de Berloz, se déclenche. Il y a de l’agitation dans son allée. Deux hommes masqués descendent de leur véhicule. L’un se dirige vers l’habitation tandis que l’autre s’approche de la BMW X4 de Nelly et son mari. « Lorsque mon mari a ouvert les stores vers 8h du matin, il n’a pas réalisé de suite, raconte Nelly. C’est lorsque j’ai regardé par moi-même qu’on a compris que la voiture n’était plus là. On n’a pourtant rien entendu. »