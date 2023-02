« Je trouve qu’il y a quelque chose de dérangeant dans le comportement du juge d’instruction Michel Claise », nous confie Luc Hennart, président honoraire (retraité) du Tribunal de première instance de Bruxelles. « Quand on est en charge d’un dossier de corruption comme celui du Qatargate, il ne faut pas que l’on puisse faire de liens entre les propos généraux tenus sur la corruption et une affaire précise. Or, c’est exactement ce qui risque d’arriver ici. Alors que l’on est en pleine instruction, il accorde encore des interviews, non sur le dossier du Qatargate, mais pour dire que la corruption est généralisée, qu’il est temps de se réveiller, etc. Je trouve l’exercice un peu limite. De mauvais esprits pourraient penser qu’il a, non pas des préjugés sur l’affaire qu’il traite, mais qu’il n’a pas la distance nécessaire. Les gens peuvent faire des amalgames. Je trouve la situation très délicate. Il devrait faire preuve de plus de réserve dans ses positionnements. Je ne dis pas que ce qu’il dit n’est pas fondé. Mais quand on est dans sa position actuelle, une certaine réserve serait de bon aloi ».