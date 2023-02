Trois bornes pour les véhicules électriques prévues sur la commune de Nandrin

La commune de Nandrin a répondu à l’appel à projets. But : « Obtenir » des bornes électriques sur l’entité. Deux sont actuellement déjà disponibles mais en avoir trois de plus est une belle opportunité a expliqué l’échevin Sébastien Herbiet : « La commune a voulu participer à ce futur marché », a-t-il précisé.

Écoles et commune

Si Nandrin est retenue, les trois bornes pourraient être installées à l’administration communale et aux écoles de Villers-le-Temple et Saint-Séverin : « Ce sont des endroits de passage et de parkage », complète le bourgmestre Michel Lemmens. Un projet voté à l’unanimité : « Si nous sommes retenus, nous aurons au moins une borne « offerte », ajoute encore le maïeur, « à nous de voir ensuite ce que nous voulons faire pour deux autres bornes éventuelles ».